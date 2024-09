La 131 chiude per trasporto pale 

Pale eoliche in transito: da questa notte fino al 7 ottobre, esclusi il 4 e 5 ottobre, la circolazione stradale sul tratto di Statale 131 che ricade in territorio di Nuraminis sarà sospesa per mezz’ora, dalle 23 alle 23,30. Lo dispone un’ordinanza dell’Anas che accoglie la richiesta della Esna srl, una società piemontese impegnata nella realizzazione di parchi eolici nel sud Sardegna: il provvedimento di fatto taglia in due (seppure per mezz’ora e in un orario che dovrebbe essere di transiti ridotti) il traffico automobilistico nella più importante strada della Sardegna.

L’ordinanza

I mezzi coinvolti nel trasporto saranno scortati dalle forze dell’ordine e dal personale Anas, e procederanno in direzione sud. Il tratto interessato è lungo poco più di cinque chilometri (da 23,300 e 28,600) e ricade in territorio di Nuraminis, dov’è in corso un cantiere di ammodernamento che gli automobilisti sardi conoscono bene. Pochi chilometri a nord, il 6 settembre scorso, all’altezza della rampa per Samassi si era verificato il blocco alla circolazione, in quel caso imprevisto, causato da un guasto a un mezzo che trasportava una pala eolica verso l’impianto di Santu Miali, a Villacidro.

L'ordinanza di chiusura della strada statale è la numero 272/2024, firmata da Francesco Ruocco, responsabile della struttura territoriale dell'Anas, e accoglie la richiesta della Esna srl, discussa in tavoli tecnici e istituzionali con le Prefetture competenti. I giorni coinvolti dalla chiusura saranno oggi e domani, e poi dal 1° al 3 ottobre e dal 6 al 7, sempre dalle 23 alle 23,30.

Contromano

I trasporti eccezionali seguiranno un percorso particolare lungo la 131: i mezzi entreranno nel tratto chiuso al traffico provenendo da nord, quindi in direzione Cagliari, all’altezza del famigerato incrocio a raso posto al chilometro 28,600 che immette, in entrata e uscita, per Samatzai e Nuraminis. Da qui percorreranno contromano circa un chilometro, fino al chilometro 27,300, dove torneranno sulla carreggiata sud fino al chilometro 23,885. Qui inizia il cantiere di ammodernamento dei circa 10 chilometri di strada tra Nuraminis e Serrenti. Nel punto di sosta del cantiere, i convogli effettueranno una breve fermata, ripartendo a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro.

Scarso preavviso

Il blocco del traffico, anche se di breve durata e in orario notturno, potrebbe causare disagi per gli automobilisti. Il sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, ha espresso preoccupazione non tanto per il blocco stesso quanto per il breve preavviso: «Ritengo che il blocco di mezz'ora in sé, a quell'ora della notte, non crei così tanti disagi», spiega. «Ciò che crea disagi – prosegue – è invece il poco preavviso. L'ordinanza è stata inviata venerdì dopo le 13,35, a uffici comunali chiusi. È un caso che io, quella sera, abbia verificato le Pec in arrivo: se non l’avessi fatto, avremmo scoperto dello stop soltanto il lunedì mattina, dopo la prima notte di sospensione della circolazione, e non saremmo riusciti a pubblicizzare e comunicare in tempo la novità ai cittadini».

Transizione misurata

Il sindaco non ha conferme in merito al fatto che il trasporto eccezionale riguardi effettivamente le pale eoliche: «In ogni caso, la mia posizione è sempre la stessa», dice Anni. «Ritengo che ci debba essere una misurata transizione energetica che abbia come limiti invalicabili la tutela del territorio sardo e le effettive esigenze energetiche della Sardegna».

