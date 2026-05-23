L’8xmille alla Chiesa: dove vanno le risorse 

L’appuntamento è per venerdì 29 maggio, alle 10, nella Sala Benedetto XVI della Curia Arcivescovile in via Monsignor Cogoni 9: qui si terrà l’incontro «Dove va l’8xmille: opere e progetti nella Diocesi di Cagliari», dedicato alla presentazione delle attività realizzate sul territorio grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica.

«Nel corso dell’appuntamento saranno illustrati i principali interventi portati avanti grazie alle risorse dell’8xmille nei diversi ambiti, tra cui il sostegno alle persone in difficoltà, le attività caritative, la tutela del patrimonio culturale e l’edilizia di culto», spiegano dalla Curia. L’obiettivo, oltre che legato a un principio di trasparenza, è dunque quello di raccontare «l’impatto concreto di questi fondi nella vita delle comunità locali».

L’iniziativa è promossa dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica (Sovvenire), in collaborazione con l’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali e la Fondazione Kalaritana Media.

Dopo i saluti di monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, e di don Alessandro Simula, direttore del Servizio diocesano Sovvenire, interverranno don Giuseppe Camboni, vicario episcopale per l’amministrazione dei beni temporali della Chiesa, don Mario Pili, direttore dell’Ufficio tecnico per l’edilizia di culto e i beni culturali e don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana. I lavori saranno coordinati da Maria Chiara Cugusi, vicedirettrice del Servizio diocesano Sovvenire.

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