L’85% della Domus occupato per tutto il campionato 

La campagna abbonamenti del Cagliari si è chiusa venerdì con dati da record per la Unipol Domus, oltre 13.600, ma anche con un primato di tutta la Serie A: i rossoblù hanno lo stadio con la maggior percentuale di riempimento dei posti esaurita coi soli abbonati, poco sopra l'85%. Molte società hanno ancora in corso la vendita, ma fra dati provvisori e definitivi è il Cagliari ad avere la meglio, anche perché rispetto ad altri club il presidente Tommaso Giulini ha deciso di non inserire un tetto agli abbonamenti, permettendo così a tutti i tifosi interessati di bloccare il proprio posto per l'intero campionato. E il Cagliari è anche fra le migliori come numeri nel confronto con la passata stagione, avendo quasi raddoppiato dai 7.019 abbonati che aveva la passata stagione in Serie B.

I dati

Inevitabile, per la capienza del Meazza, che Inter e Milan abbiano il maggior numero di abbonati in Serie A: esaurite in breve tempo a luglio le disponibilità, superata di poco quota 40.000 su circa 75.000 posti totali. Soglia 40.000 per la Roma, a sua volta col tetto stabilito dal club, mentre la Lazio ha chiuso ieri a circa 28.000. Exploit Genoa e Lecce: i rossoblù hanno prorogato di pochi giorni la campagna abbonamenti dopo aver passato 27.000 (mai successo al Ferraris, Sampdoria inclusa, capienza massima a 36.599), record del club anche dei salentini con 19.949 e può salire fino a venerdì. Il Napoli campione in carica è poco sotto 25.000, numeri piuttosto bassi per la Juventus (sui 20.000) mentre superano il Cagliari anche Fiorentina (17.000, possibile proroga) e Bologna (circa 15.000). Dati definitivi per Atalanta (11.080) e Frosinone (10.300), fra quelle in corso male la Salernitana con 10.150 e un forte calo a inizio agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA