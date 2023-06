L’80enne “prigioniero” delle buche: «Non posso uscire» 

Le cose peggiorano sensibilmente quando piove ma non è che anche all’asciutto vada poi tanto bene. Via Biora, strada di collegamento tra via Sant’Anastasia e via Pitz’e Serra, a pochi passi dalla cittadella scolastica, è un colabrodo, disseminata di buche e voragini che con l’acqua diventano pozzanghere di fango. A denunciare la situazione sono i residenti della zona che ormai non riescono nemmeno più a uscire di casa.

Come Antonio Perra 80 anni, che racconta, «io non posso andare da casa mia a prendere il pullman alla fermata. Ho il biglietto ma come faccio se è pieno di buche? Io voglio camminare. Non voglio che uno pensi “a ottant’anni dove vuole, andare?” perché sono una persona attiva che vuole solo fare quello che è un suo diritto». Le buche sono talmente profonde, «che ci affonda la ruota di una 500. Sono invalido all’80 per cento e mi da fastidio questa situazione. Non immaginate poi quando piove e nei giorni successivi che ristagna l’acqua in queste pozzanghere. Mai nessuno si è preoccupato di aggiustare questa strada eppure io le tasse le ho sempre pagate».

A completare lo scenario non proprio edificante nella zona ci sono poi discariche disseminate ovunque, compreso davanti alla fermata del pullman e canne che crescono altissime.

