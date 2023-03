L’8 marzo e la donna barbaricina velata: riecco il misterioso quadro sulla passeggiata  

Un dipinto con una cornice azzurra che ritrae un’anziana in primo piano col volto avvolto nel tipico fazzoletto nero usato dalle donne barbaricine, soprattutto le vedove.

Il quadro, un po’ in stile pop art, già avvisato in passato, è ricomparso ieri sul lungomare del Poetto, proprio all'altezza della Torre Spagnola, a due passi dall’ospedale Marino, suscitando la curiosità dei tanti cagliaritani che hanno approfittato della bella giornata per una passeggiata. Era attaccato a uno dei muretti che separano la spiaggia dalla pista ciclopedonale. Incastrato nella cornice anche un cartoncino con un qrcode che rimandava a opere molto simili.

Non casuale, forse, la scelta del giorno per una nuova esposizione a cielo aperto: l’8 marzo, giornata dei diritti delle donne.

