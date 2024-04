L’8 e il 9 giugno seggi aperti per Comunali ed Europee Nell’Isola si eleggono 27 sindaci 

L’election day per Comunali ed Europee ha ottenuto il via libera una settimana fa, durante la prima riunione, dalla Giunta regionale.

Così sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si voterà per l’elezione dei sindaci in alcuni paesi e città sarde (Cagliari, Sassari e Alghero sono i test più significativi) e, in contemporanea, in tutta l’Isola, per l’elezione dei parlamentari europei. Una tornata di importanza cruciale: soprattutto per il centrodestra, chiamato a riscattare il tonfo delle Regionali del 25 febbraio.

La curiosità

Una curiosità sulle date. Non si ricorda una due giorni elettorale fissata per il sabato e la domenica, come avverrà l’8 e il 9 giugno, in occasione dell’election day. Ma per l’eventuale turno di ballottaggio si tornerà alla consuetudine, con il voto in due giorni sì, ma la domenica e il lunedì, nel caso specifico il 23 e il 24 giugno. A proposito: sono cinque le città sopra i quindicimila abitanti dove la sfida potrebbe terminare con un supplemento di consultazione. Parliamo di Cagliari e Sassari, ma anche Alghero, Monserrato e Sinnai in ordine di grandezza e di importanza. In tutte e cinque queste città si stanno per definire le candidature e sta per partire la campagna elettorale.

I centri interessati

In Sardegna, complessivamente, sono 27 i centri chiamati alle urne. Nella cabina elettorale sono attesi 374 mila sardi. In provincia di Cagliari si vota solo a Cagliari, Monserrato e Sinnai. In quella di Oristano in 4 centri: Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile. Sempre in 4 paesi nel Nuorese: Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili. In otto Comuni nel Sassarese: oltre a Sassari e ad Alghero, si vota a Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso e Villanova Monteleone. In altrettanti centri della provincia del sud Sardegna: Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino, Sant’Anna Arresi e Serrenti.

Le Europee

L’8 e il 9 giugno si vota anche per eleggere, nella circoscrizione Sardegna-Sicilia, otto eurodeputati. La speranza è che vengano raggiunte le giuste intese politiche affinché almeno uno sia sardo. Nell’ultima legislatura a Strasburgo la Sardegna era rimasta sguarnita di rappresentanti. Sembra di affondare le radici nel passato e di fare un tuffo (politico) nella preistoria quando si parla delle elezioni per l’Europarlamento del 2013, ma undici anni fa, invece, furono tre a varcare la soglia del Palais de l'Europe: Renato Soru per il Partito democratico, Salvatore Cicu per Forza Italia e Giulia Moi per il Movimento 5 Stelle. In generale, i 76 seggi italiani saranno così suddivisi: 20 seggi alla circoscrizione I (Nord-Ovest); 15 seggi alla circoscrizione II (Nord-Est); 15 seggi alla circoscrizione III (Italia centrale); 18 seggi alla circoscrizione IV (Italia meridionale); 8 seggi, come accennato in precedenza, alla circoscrizione V (Italia insulare).

