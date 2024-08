L'unica volta finì senza reti 

Proprio in Coppa Italia l'unico precedente ufficiale fra Cagliari e Carrarese, in Toscana il 21 agosto 1983 quando la formula prevedeva una fase a gironi. Finì 0-0, coi rossoblù di Mario Tiddia in campo con - fra gli altri - Pino Bellini, il futuro campione d'Italia col Napoli Andrea Carnevale, Gigi Piras e Julio César Uribe.

In Coppa Italia il Cagliari ha una serie aperta di dieci vittorie consecutive all'esordio nel torneo, dopo un 1-2 ai supplementari a Trieste col Frosinone il 17 agosto 2013. In questa striscia positiva altre tre volte si è giocato proprio il 12 agosto come oggi, curiosamente sempre col Palermo: 5-3 ai rigori nel 2017 (a Torino, campo neutro), 2-1 nel 2018 a Cagliari e 2-1 ai supplementari un anno fa, col gol decisivo di Di Pardo al 123' dopo il pari di Soleri al 121'. (r.sp.)

