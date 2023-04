L’ Olbia è a Lucca  per l’ultimo giro   

Clima da ultimo giorno di scuola per l’Olbia, che oggi (ore 14.30) affronterà in trasferta la Lucchese nella 38ª e ultima giornata di campionato.

Naturale che ieri a Roberto Occhiuzzi, presentando la partita, sia scesa una lacrimuccia. «Purtroppo è l’ultima gara: al di là del valore che avrebbero avuto i playoff, avrei voluto continuare il campionato», ha ammesso l’allenatore dei bianchi, «l’ultimo l’allenamento non è sembrato di fine stagione: abbiamo lavorato con grande entusiasmo, che ci consentirà di fare una gara importante a Lucca». Per provare a vincere. «Vorrebbe dire aver fatto 29 punti nel girone di ritorno, 2 in meno della scorsa stagione, culminata con gli storici playoff: un risultato che sottolineerebbe il valore di quanto fatto dalla squadra nella seconda parte del torneo», ha spiegato Occhiuzzi, alla vigilia del match.

Il bomber

C’è poi da difendere il titolo di bomber del girone B di Ragatzu (19 gol). «Per scaramanzia, preferisco non parlarne: dico solo che Daniele è un orgoglio per tutti noi», ha glissato il tecnico.

Quanto all’Olbia, salvata la categoria ci sarà da organizzare la prossima stagione. Se con Occhiuzzi in panchina si vedrà. «Con la società abbiamo deciso di prenderci una pausa di una o due settimane per poi rivederci e parlarne», ha detto l’allenatore, «credo che ci la sia volontà da entrambe le parti di proseguire insieme, ma dopo una stagione così intensa è giusto ragionare a mente fredda».