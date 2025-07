l'intruso Fluminense  sfida le top europee 

Ci sono le squadre di tre grandi capitali europee tra le semifinaliste del Mondiale per club, e un po’ di Brasile. Domani alle 21, nel MetLife Stadium (New Jersey) si affronteranno il Fluminense di Rio de Janeiro e i londinesi del Chelsea. Mercoledì, stesso orario e luogo, i parigini del PSG sfideranno i madrileni del Real. Sicuri gol e spettacolo, nel primo confronto tra nuovo e vecchio continente, il secondo per l'anticipo di Champions League che rappresenta.

Nella prima sfida parte favorito il Chelsea di Enzo Maresca. Pochi pronosticavano che, tra i brasiliani, proprio il Fluminense potesse arrivare fino a questo punto del torneo. Invece la squadra allenata da Renato Portaluppi (l'ha definita «il brutto anatroccolo») ha mostrato inattese qualità di resilienza nei singoli e, soprattutto, grande equilibrio difensivo, con Thiago Silva su tutti. Grazie alla solidità della retroguardia ha eliminato l'Inter agli ottavi e poi l'Al Hilal nei quarti: imbattuta da 11 partite. Secondo Transfermarkt la sua rosa é quella di minor valore tra le semifinaliste, eppure ha battuto fior di club miliardari. Il Chelsea affronta per la terza volta una formazione brasiliana nel torneo. Dopo il ko ai gironi con il Flamengo, ha battuto il Palmeiras 2-1 nei quarti, anche se con un’autorete di Weverton nel finale. I Blues hanno una grande occasione per la finale: il tabellone li ha tenuti lontani dagli altri top club europei. La squadra di mister Maresca, dopo il trionfo in Conference League, sogna di alzare un altro trofeo. Le formazioni si affronteranno per la prima volta nella loro storia.

Paris Saint Germain-Real Madrid mette a confronto i detentori della Champions e il club che ne ha vinte di più. Affrontando i Blancos, il PSG di Luis Enrique non solo si ritroverà davanti la sua ex stella Kylian Mbappé, ma sfiderà un club che ha costruito parte del suo immenso palmarès sulla capacità di ribaltare situazioni disperate. Mbappé, come il suo amico Ousmane Dembélé, è reduce da una gastroenterite acuta che gli ha impedito di iniziare la competizione. Il miglior marcatore di sempre del PSG avrà la grande chance di riscattare con un titolo mondiale una stagione vissuta in Spagna all'ombra del Barcellona e cercherà di scompaginare la difesa parigina priva di Willian Pacho. Mbappé potrebbe essere molto motivato: la sua partenza da Parigi la scorsa estate non è stata amichevole e da allora lui e il club si incontrano solo in tribunale. Sarà lui ad affiancare Vinicius jr. in attacco? «Non è ancora al 100%, ma migliora ogni giorno», dice l'allenatore del Real, Xabi Alonso. C'è da scommettere che Mbappé non vorrà perdersi il duello con i suoi ex compagni di squadra. Per essere rimpianto.

