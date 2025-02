«L'ingresso del centro sportivo è un cratere lunare» 

Lo sterrato che porta all’ingresso del centro sportivo del Campo d'aviazione (ex comparto 8) sta diventando sempre più impraticabile. Il centro, che ospita varie discipline, è frequentato quotidianamente da numerosi atleti, molti giovanissimi.

È stato ribattezzato “cratere lunare” dai tanti genitori che accompagnano i propri figli. Le buche che si sono formate col tempo sono sempre più numerose e profonde. Inoltre, non essendo asfaltato, ogni volta che piove diventa un vero e proprio acquitrino con pozzanghere che rimangono per settimane. La rabbia di chi è costretto a percorrerlo è tanta.

Urge un intervento

«Se camminarci era già difficoltoso prima, in due mesi la situazione è peggiorata», fa presente Fabiana Vacca, mamma di un'atleta. «Non c'è un solo tratto in cui non ci sia una buca o un avvallamento», osserva la donna, che se la prende con l'amministrazione comunale «perché non è ancora intervenuta nonostante i disagi siano tantissimi e, soprattutto, le segnalazioni vengono fatte da parecchio tempo».

Le fa eco Tiziana Demontis, anche lei madre di un ragazzino che frequenta il centro sportivo: «Ad alcuni si sono rotti i cerchioni delle ruote delle auto, passare su questo sterrato fa venire il mal di mare perché sembra di rimbalzare tra una buca e l'altra. Chi di dovere non fa nulla per rimediare».

