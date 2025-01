L'incrocio di San Paolo è diventato una giungla 

Non fosse per i cartelli stradali la flora rigogliosa potrebbe far pensare a una zona umida palustre ideale per la nidificazione degli uccelli. Invece si tratta dell’incrocio al culmine della Lanusei-San Paolo. La vegetazione cresce a vista d’occhio, al punto che se chi dovere non prenderà provvedimenti i cartelli potrebbero presto essere oscurati. Il fenomeno è cominciato con le prime piogge per poi proseguire indisturbato, nonostante il crocevia sulla strada per Gairo, Pelau e Cardedu e poi la diramazione per la 125 sia molto trafficato. Non sembra plausibile la teoria che si tratti di un abbellimento ad uso dei turisti.

