L ’incredulità del sindaco:  «Nessuna vendetta barbaricina ma un gesto da condannare»   

Stupore e incredulità. Sono queste le reazioni di Galtellì alla notizia dell’arresto di Dario Solinas e dei fratelli Davide e Marco Manca, i tre giovani del paese finiti nelle cronache milanesi per aver tentato di recuperare i valori sottrattigli attraverso una truffa.

Il blitz effettuato a Milano per costringere i presunti truffatori a restituire il maltolto si è trasformato in un boomerang per i tre giovani baroniesi, finiti in carcere dopo l’irruzione dei carabinieri in un bed and breakfast. A Galtellì i due fratelli Manca e Solinas sono conosciuti come giovani tranquilli e dediti al lavoro. «Sono rimasto di stucco», è il primo commento del sindaco Giovanni Santo Porcu. «Il loro modo di operare è da condannare senza tentennamenti, perché anche se si viene offesi è inaccettabile che uno si faccia giustizia da solo. Detto questo, mai avrei immaginato che potessero ideare un’azione del genere. Li ho sempre conosciuti come persone tranquille, provenienti da famiglie perbene e lontani da atteggiamenti arroganti».

Davide e Marco Carta gestiscono con un altro fratello un punto di ristoro nella spiaggia della marina di Orosei, mentre Davide Solinas è un cuoco con un ampio curriculum di esperienze lavorative fatte sia nell’Isola che in diverse parti d’Europa. Lontano dai taccuini, la gente del centro baroniese immagina che a motivare una spedizione così decisa e rocambolesca possa essere stata una somma assai importante, altrimenti non si capirebbe una reazione del genere.

«Che posso dire in merito?», prosegue il primo cittadino, «se sullo sfondo c’è una truffa di una certa entità, forse sono rimasti feriti nell’orgoglio e hanno reagito in questo modo senza riflettere sulle conseguenze che un gesto del genere può provocare. Devo sottolineare inoltre che mi è saltato agli occhi l’utilizzo da parte della stampa lombarda del termine “codice barbaricino” come stereotipo per descrivere una vicenda che appare più come un colpo di testa, che una vendetta vera e propria. In questo modo stanno mettendo in cattiva luce la nostra comunità, che peraltro si trova in Baronia, senza nulla togliere alla bontà delle comunità barbaricine che hanno superato e rigettato una cultura vecchia e ormai anacronistica».