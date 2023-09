L’ hotspot si svuota  ma i nuovi arrivi non diminuiscono 

L’isola si è svuotata. Non ci sono migranti, in cerca di cibo o seduti ai tavoli di rosticcerie e friggitorie. Il tour de force di trasferimenti, disposti dalla prefettura di Agrigento, ha permesso d’alleggerire l’hotspot: all’alba di ieri c’erano 1.950 persone, a metà giornata 1.511 e per la tarda serata, effettuati gli imbarchi di 600 ospiti su una nave diretta a Trapani e 200 per Porto Empedocle, si ipotizzavano rimanessero 111 ospiti. Traversate e sbarchi non si sono fermati, ma rispetto ai giorni precedenti i numeri sono risultati gestibili: da mezzanotte, con tre barchini, sono giunti in 144. Sabato gli approdi erano stati 23 con oltre mille profughi.

Il fronte immigrazione resta comunque incandescente: i 471 migranti, tra cui 205 bambini, soccorsi dalla nave Geo Barents sbarcheranno nei prossimi giorni a Brindisi. È arrivata invece a Reggio Calabria la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 698 persone soccorse nel canale di Sicilia. Ben 398, fra cui 105 donne e 193 minori, resteranno a Reggio mentre gli altri 298 sono stati fatti sbarcare a Messina. Decisamente più complicata la gestione dei 1.300 ospiti delle tensostrutture create sul molo di Porto Empedocle dove vengono smistati buona parte dei migranti sbarcati a Lampedusa e dove ieri, in tarda mattinata, si sono allontanati in 200 circa riversandosi lungo la strada principale del paese. Fra loro, in lacrime, un quindicenne tunisino che, a suo dire, veniva maltrattato dagli adulti. I volontari di Camastra hanno chiesto di poterlo portare con sé al prefetto e al questore, che hanno acconsentito.

A Lampedusa intanto più famiglie si sono fatte avanti chiedendo l’affido temporaneo del bambino di circa 3 anni trovato da solo nel deserto e accompagnato sull’isola da un giovane nordafricano.

