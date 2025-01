L'eterna incompiuta Terminal Crociere: lavori a febbraio 

Un’opera incompiuta da 15 anni, il Terminal Crociere: per l’edificio che sorge nell’area portuale di Porto Torres, ora si apre la possibilità di concludere i lavori. Finanziata con fondi pari a 3 milioni e 281mila euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Lazio-Abruzzo, per il completamento della ex tensostruttura Lunardi, c’è bisogno di ulteriori risorse. «Entro febbraio l’aggiudicazione dei lavori dell’ex Terminal Crociere», rassicura il deputato Salvatore Deidda, l’esponente di Fratelli d’Italia, presidente della IX commissione Trasporti alla Camera, intervenuto per rassicurare il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sulla volontà di portare avanti i lavori e di completare i lavori della infrastruttura. «Abbiamo preso l’impegno e lo portiamo avanti, tra mille difficoltà burocratiche», spiega Deidda. «Vorrei tranquillizzare il sindaco e la comunità – aggiunge il deputato - Il Provveditorato delle Opere pubbliche, agli inizi di gennaio, con la commissione di gara nominata con decreto provveditoriale, ha proceduto all’apertura delle offerte, concludendo le attività e individuando quindi, a seguito di redazione della relativa graduatoria, il primo classificato in favore del quale verrà proposta l’aggiudicazione. La stipula, dovrebbe avvenire entro febbraio».

