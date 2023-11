«L'esterno di Casa Argiolas  è degradato e pericoloso» 

«L'area esterna di Casa Argiolas è in stato di degrado e pericolo». Lo denuncia la consigliera di minoranza Maria Antonietta Vacca, in un'interrogazione urgente all'assessore ai Lavori pubblici di Monserrato, Raffaele Nonnoi. «Le strutture esterne dello stabile comunale in via Cornelio Nepote sono sostenute da travi bloccate a terra da transenne e coni malmessi, tra i rifiuti. Bisogna mettere in sicurezza e ripristinare la strada». Replica Nonnoi: «L’edificio è sicuro, c’è un piano di recupero di Casa Argiolas con fondi del Pnrr».

