«L'Esperia stupirà ancora» 

Nel pieno della festa per la promozione della sua Esperia in B Interregionale, coach Federico Manca si è sottratto per un attimo alla sequela infinita di abbracci per osservare una foto appesa sulla parete del palasport di Monte Mixi: ritrae lo zio Paolo, portato in trionfo dai suoi giocatori dopo la vittoria sul Csm che, nel 1983, permise di vincere il torneo di C1.

Quarant’anni dopo la storia si ripete: il granata torna di moda a Cagliari, e il merito è anche di un giovane e coraggioso allenatore che ha saputo plasmare la sua squadra con un’enorme dose di pazienza. Il salto di categoria ha radici lontane.

La costruzione delle basi

«Abbiamo rifiutato ogni scorciatoia», dice il tecnico, «la società avrebbe potuto comprare un titolo sportivo, o affidarsi a giocatori già maturi e pronti a vincere. Invece ha deciso di percorrere la strada più lunga, ma al tempo stesso più sostenibile a lungo termine. A Monte Mixi sono arrivati giovani di valore, ma con potenzialità ancora inespresse. Ci abbiamo lavorato sopra, e i risultati si sono visti».

Di semplice, però, non c’è stato praticamente nulla. La seconda promozione consecutiva è arrivata al termine di un cammino tortuoso, che ha visto l’Esperia divorare un avversario dopo l’altro sul parquet di casa, ma anche perdere molto spesso in trasferta. «A bocce ferme lo possiamo dire: la stanchezza dovuta ai viaggi, affrontati quasi sempre in giornata, ha avuto un peso», evidenzia, «la nostra è una squadra che vive di energia, di fisicità e di accelerazioni. La fatica viene pagata a caro prezzo».

Esame superato

L’esame di maturità è stato comunque superato a pieni voti durante i playoff, con l’Esperia che ha risolto il tabù trasferta sbancando il campo della San Paolo Ostiense in Gara 1. Non solo: nel momento clou della stagione, Villani e compagni sono riusciti ad affermarsi senza il contributo degli argentini Garello e Perez, frenati da problemi fisici. «C’è voluto tempo, ma siamo riusciti a costruire un buon collettivo», aggiunge, «nella mia squadra ci sono 12 giocatori, tutti ugualmente importanti. Siamo stati bravi a caratterizzarci per un gioco veloce, limitando però le palle perse». E poi c’è la difesa, presupposto fondamentale per ottenere dei buoni risultati: «Siamo stati la terza squadra a subire meno punti tra le 20 che hanno preso parte alla C Gold: una statistica che ci rende orgogliosi».

Il futuro

Prima la riqualificazione degli impianti, poi il lavoro certosino della dirigenza nel ricompattare la polisportiva. L’Esperia non ha mai affrettato il passo, risalendo un gradino alla volta. E il presente parla di una società sana e solida, che vola in Serie B con l’intento di essere ancora protagonista. «Ce lo auguriamo», conferma Manca, «non vogliamo essere delle comparse. Abbiamo costruito un gruppo che ha tutte le carte in regola per far bene anche in una categoria superiore». Alle spalle c’è un’intera città che preme: «Si è ricreato un entusiasmo contagioso», conclude, «speriamo di aver piantato il seme giusto per far rifiorire la Cagliari del basket».



