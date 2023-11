L’ Esperia è furibonda ma guarda avanti  

Ventiquattr’ore non sono bastate per lenire la rabbia. La miglior Esperia della stagione avrebbe meritato il colpaccio contro la Virtus Roma, ma una sciagurata decisione arbitrale a 5” dal termine l’ha condannata a un’altra sconfitta: la quinta su 7 gare in B Interregionale.

L’allenatore

«Siamo abituati», osserva con rammarico coach Manca, «l’annullamento del canestro della vittoria realizzato da Kucan non è stato nemmeno l’unico episodio che ci ha penalizzati. E già l’anno scorso in C Gold ci erano capitati degli arbitraggi sfortunati in situazioni simili». Lo sfogo ha anche i contorni dell’amara autocritica: «Sapevamo cosa ci poteva aspettare in un finale punto a punto», aggiunge, «avremmo voluto chiuderla in anticipo, ma i ragazzi hanno comunque fatto il massimo».

Le note positive

L’emotività è comprensibile, ma non fa perdere di vista i segnali positivi offerti dai granata, che al termine di una settimana frenetica (il blitz di mercoledì scorso a Mondragone, dopo una trasferta sfiancante e l’improvviso addio di Spizzichini) hanno mostrato gli artigli mettendo la museruola a una delle più squadre più forti del campionato. Il tutto senza Potì e il nuovo pivot Thiam, sbarcato a Cagliari solo sabato notte. «La prestazione è stata molto buona, considerando anche l’emergenza», sottolinea il tecnico, «la squadra era la stessa della scorsa annata, con la sola aggiunta di Kucan. Abbiamo ritrovato gli equilibri che ci avevano caratterizzato in C Gold. Ora arriverà Thiam, un centro con caratteristiche più funzionali al nostro stile di gioco. La base deve essere quella vista contro la Virtus Roma. Possiamo migliorare, ma non dobbiamo snaturarci».

Il nuovo pivot

Per la prossima trasferta in casa de L’Aquila (domenica, ore 16) potrebbe tornare Potì, che sta completando il recupero dopo la frattura al radio. Non ci sono dubbi, invece, sulla presenza del nuovo pivot senegalese: un “cinque” con caratteristiche più tradizionali rispetto a quelle di Spizzichini, che da ala adattata non garantiva sufficiente solidità nel pitturato. «La società è stata brava a intervenire in tempi rapidi», conclude Manca, «Thiam ci darà energia e profondità, oltre che maggior atletismo a rimbalzo».



