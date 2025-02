L'Avis conferma Luca Russo presidente 

L’Avis imbocca la strada della continuità. L’assemblea dei 374 soci, di cui 352 donatori e 22 collaboratori, ha confermato in blocco il direttivo uscente con Luca Russo presidente. Due i vicepresidenti: Virgilio Lai, con incarico di vicario, e Paolo Bonafede. Tesoriere è Antonino Cau, segretaria Maura Mula. I consiglieri sono Maria Teresa Pintus, Donatella Murru, Sandro Pinna e Luciana Mirai. A Giovanni Serra il titolo di presidente onorario. Nel direttivo anche tredici soci che collaborano attivamente per il funzionamento dell’associazione di volontariato: Ilaria Piroddi, Antonio Pusceddu, Maria Medde, Vittorio Cofano, Loredana Schirru, Roberto Floreddu, Laura Manias, Orlando Lenzi, Maria Giovanna Solanas, Antonio Cocco, Giuseppe Marcialis, Giuseppe Pusceddu e Gian Priamo Piroddi. Nell’ultimo quadriennio - ha detto il presidente Russo fresco di conferma - abbiamo raddoppiato le donazioni, accolto tanti nuovi soci e il conto corrente bancario è in salute. Nell’ultimo anno abbiamo avuto una flessione di oltre 80 sacche rispetto al 2023 anche perché, per motivi non legati a noi, ci sono state dieci raccolte in meno. Tra le altre iniziative promosse, quella di una Tortolì sempre più cardioprotetta, con l’installazione di 8 defibrillatori, più le donazioni di panchine ai Comuni». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA