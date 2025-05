L'Auser  ha una sede dopo 11 anni 

Dopo undici anni di attesa Auser ha trovato casa nei locali di via Temo. Lo spazio tanto agognato è stato assegnato dal Comune, fino ad ora infatti i volontari si riunivano in una sede temporanea messa a disposizione dalla camera del lavoro della Cgil. L'inaugurazione sabato alla presenza del direttivo dell'Auser e dei volontari, l'assessora Irene Murru, la responsabile del Csv Ogliastra, Lara Depau e numerose associazioni. A benedire i locali il parroco Don Piero Crobeddu. «Uno spazio dove finalmente ci sentiamo a casa e non siamo più ospiti, in cui ci possiamo riunire» ha detto il presidente dell'Auser Ogliastra, Giuseppe Simone. L’Auser è un'associazione nata a Tortolì nel 2014, diventata un punto di riferimento. Si occupa di accompagnare chi si trova in difficoltà alle visite mediche in ospedale o nei centri di cura. Simone lancia un invito «Da noi le porte sono sempre aperte, chi volesse unirsi è ben accolto». I volontari si riuniscono il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 19. Contatti al numero 3315849989. (f. me.)

