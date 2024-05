L'aereo ingovernabile per un problema meccanico 

Un pesante strascico di risarcimenti, si profila questo per l’incidente di venerdì mattina sulla pista dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Dalle prime verifiche tecniche sembra escluso il fattore accidentale (raffiche di vento), un problema tecnico ha reso ingovernabile il Piaggio P180 dell’Enav finito fuori pista. Dovrà quindi essere accertato chi deve rispondere del mancato funzionamento del carrello del turboelica. Cedimento strutturale o esplosione di un pneumatico? In entrambi i casi, Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) accerterà se il problema è il risultato di manutenzione carente o di un difetto di fabbricazione. Il dato rilevante è che centinaia di passeggeri si stanno già muovendo per i risarcimenti. A causa dell’incidente sono stati cancellati una decina di voli e quaranta hanno subito pesanti ritardi. Dalle verifiche di ieri arriva anche la conferma del rischio altissimo corso dalle tre persone a bordo del velivolo dell’Enav. La perdita di controllo di un aereo in fase di atterraggio per un problema al carrello è una situazione estremamente pericolosa. Anche Enav procederà con una verifica interna. Il personale di Polaria, guidato dal dirigente Christian Puddu, per ora non ha rilevato profili penali della vicenda, le indagini sono tutte di natura amministrativa.

