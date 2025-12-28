Kyrgios si aggiudica la “battaglia dei sessi”  

Dubai. È Nick Kyrgios il vincitore della “Battaglia dei sessi” 2025, il match esibizione andato in scena a Dubai. Davanti a 30mila spettatori l'australiano ha battuto in due set con un doppio 6-3 la regina del tennis mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka. Una sfida quella tra l'attuale numero 1 del ranking e il finalista di Wimbledon 2022 (attualmente n.671 dopo un lungo stop per infortunio), che si è disputata alla Coca Cola Arena con regole particolari: un campo modificato (la metà di Sabalenka era più piccola del 9%, per riequilibrare le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne, con un curioso “effetto scalino” dalla visuale televisiva) e con il limite di un solo servizio per ciascuno dei due contendenti.

La sfida di ieri, a 52 anni di distanza, scomoda lo storico incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs, vinta dalla prima: un match che cambiò la storia del tennis, del tennis femminile, delle donne e anche un po’ il mondo. Come detto, non è stato un vero match, ma un’esibizione tra musica, balletti, inchini, servizi da sotto, rovesci e complimenti. nonostante la sconfitta, soddisfatta la bielorussa: «Mi sono sentita benissimo. Penso di aver combattuto alla grande. Lui era in difficoltà, si è stancato molto. Credo che il livello sia stato altissimo, ho fatto tanti colpi bellissimi, sono andata spesso a rete, palle corte. Mi sono davvero divertita». E rilancia la sfida, per una possibile futura rivincita. «La prossima volta che giocherò contro di lui conoscerò già le tattiche, i suoi punti di forza e di debolezza, e sarà sicuramente una partita migliore. Amo mettermi alla prova e mi piacerebbe affrontarlo di nuovo».

«È stata una partita lottata, un match di cui tutto il mondo ha parlato negli ultimi mesi. Ci sono stati break da entrambe le parti, avrebbe potuto finire in un modo o nell'altro», ha detto l’australiano.

