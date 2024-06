Kvara, solito tormentone «Napoli? Non lo so ancora» 

«Rispetto Conte, è uno dei migliori allenatori, rispetto Napoli, amo Napoli, ma deciderò il mio futuro dopo gli Europei, ora sono felice qui con la Georgia». Kvaratskhelia ha riaperto la telenovela. I suoi manager stanno trattando con il Psg per un possibile trasferimento che, però, il Napoli ha negato e che mercoledì il nuovo tecnico Conte ha chiuso in maniera netta: «Kvaraskhelia rimane al Napoli. Sono stato molto categorico su questo e non ci deve essere più questo ritornello per il futuro». Ma la telenovela non è stata affatto chiusa da Kvaratskhelia che sottintende che le tentazioni per lui propendono per un addio al Napoli. Il club azzurro sta ora accelerando il rinnovo di contratto con l’attaccante georgiano, che percepisce per ora 1,7 milioni netti a stagione e dovrebbe arrivare a circa 4 milioni, un'offerta ovviamente più bassa dei 10 milioni che il Psg vuole assicurargli per ogni anno.

Le altre trattative

Lazio, Napoli e Juventus lo vogliono in Serie A, in Premier pure fa gola a tanti: Greenwood sarebbe finito pure nel mirino del Marsiglia di De Zerbi. Lo United è pronto a cederlo per non meno di 40 milioni. Fiorentina e Atalanta insistono per Zaniolo: il Galatasaray chiede 2-3 milioni per il prestito oneroso e 18 per il riscatto. Sondaggio dell’Arsenal per Calafiori. Idea Retegui per la Juventus.

