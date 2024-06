Kvara show: la Georgia piega il Portogallo 

Georgia 2

Portogallo 0

Georgia (3-4-1-2) : Mamardashvili; Lokoshvili (18 st Tsitaishvili), Kashia, Gvelesiani (31' Kverkvelia); Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Dvali; Chakvetadze (36' st Mekvabishvili); Mikautadze, Kvaratskhelia (36 st Davitashvili). In panchina Loria, Gugeshashvili, Zivzivadze, Kvilitaia, Gocholeishvili, Kvekveskiri, Altunashvili, Shengelia, Lobjanidze, Tabidze, Sigua. Allenatore Sagnol.

Portogallo (4-3-3) : Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva (21 st Nélson Semedo), Danilo, Inacio; Joao Neves (30 st Matheus Nunes), Palinha (1' st Rúben Neves), Pedro Neto (30' st Diogo Jota); Francisco Conceiçao, Ronaldo (21 st Gonçalo Ramos), Joao Felix. In panchina Rui Patrício, José Sá, Pepe, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, João Cancelo, Vitinha. Allenatore Martinez.

Arbitro : Schärer (Svizzera).

Reti : al 2' Kvaratskhelia, al 12' st Mikautadze su rigore.

Gelsenkirchen. La Georgia compie l'impresa alla quale in pochi credevano: batte 2-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e si qualifica per la prima volta nella sua storia agli ottavi degli Europei. Merito di Kvaratskhelia, in rete già al 2’, e di Mikautadze, ancora a segno, al 12’ della ripresa, e capocannoniere del torneo con tre reti. Ma il risultato è anche demerito dei lusitani, già certi della qualificazione prima dell'incontro, ed apparsi imprecisi e poco determinati. I georgiani sono terzi del girone con quattro punti, dietro ai portoghesi e alla Turchia: domenica affronteranno la Spagna.

