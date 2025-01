Kvara, addio Napoli: dal Psg 75 milioni 

Il fortunato film di Khvicha Kvaratskhelia ai piedi del Vesuvio sembra ormai arrivato ai titoli di coda. Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e di avvicinarsi alla richiesta del Napoli, così l'esterno georgiano passerebbe al club francese per 70 milioni di euro più bonus semplici che porteranno la cifra a 75 milioni. Kvaratskhelia non si è allenato per problemi muscolari, ma è pronto a volare a Parigi per le visite mediche e firmare un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo per circa nove milioni di ingaggio a stagione. Inutile dire che i tifosi azzurri non hanno apprezzato: il cartonato del giocatore è finito nei bidoni di raccolta dei rifiuti a Piazza Cavour.

Okafor va e torna

Salta invece il trasferimento di Noah Okaforal: nelle scorse ore l’attaccante del Milan aveva salutato i compagni di squadra per andare in prestito (oneroso, un milione di euro, diritto di riscatto a 25) all’RB Lipsia che ha ha bloccato l’affare. Le visite mediche hanno dimostrato che non avrebbe potuto essere a disposizione nell'immediato perciò Okafor tornerà a Milano.

Punta cercasi

Nella Roma, il nome in pole per la fascia è quello di Devyne Rensch, terzino destro dell'Ajax, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2025. I giallorossi hanno offerto circa 5/6 milioni, la prima richiesta dell'Ajax parte da 10 milioni. Intanto l’attaccante francese Kolo Muani approda alla Juventus, che ha prima raggiunto l’intesa col Psg per un prestito fino a giugno e poi ottenuto il sì del giocatore, inseguito da Tottenham, Manchester United e Arsenal. I bianconeri attendono anche l’arrivo del terzino portoghese Alberto Costa: «Siamo ai dettagli», ha detto il ds Giuntoli.

Il Napoli sonda anche Timo Werner, ora al Tottenham ma in prestito dal Lipsia. Contatti esplorativi per il classe 1996 nelle scorse ore, da capire però l’entità dei problemi fisici del giocatore infortunatosi di recente. Per Skriniar, nel caso in cui il club azzurro volesse affondare, si metterà in piedi un’operazione slegata da quella che si sta per concludere per Kvara: il Psg sta aspettando che Marquinhos torni dall’infortunio e una volta tornato a disposizione di Luis Enrique il club potrà aprire alla partenza di Skriniar se si trovasse l’intesa con il Napoli.

