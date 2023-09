Kuss in trionfo, Evenepoel sfiora il poker  

La Jumbo-Visma ha controllato senza nessun problema la situazione nella penultima tappa della Vuelta a España, la Manzanares El Real-Guadarrama di 207,82 km, e oggi a Madrid occuperà il podio con Sepp Kuss in maglia roja , Jonas Vingegaard (secondo) e Primoz Roglic (terzo). Per l’americano è il primo trionfo in un Grande giro e a fargli compagnia ci saranno i trionfatori degli altri due disputati quest’anno: il danese che ha vinto il Tour e lo sloveno che si è imposto al Giro.

Ieri sono andati in fuga 31 corridori che hanno fatto gara a parte. Alla fine si è imposto, in una volata a 5, l’olandese Wout Poels (Bahrain) che ha beffato Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) a caccia del quarto successo. Il belga si consola con la maglia a pois di miglior scalatore. Settimo a 26” Antonio Tiberi.

Memorial Pantani

Il kazako Alexey Lutsenko (Astana) ha invece vinto il 20° Memorial Marco Pantani (193 km da Riccione a Cesenatico) che aveva già conquistato nel 2019. In uno sprint a tre ha battuto lo svizzero Marc Hirschi (Uae Emirates) e il francese Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

