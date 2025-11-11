Kushner in Israele per accelerare il piano di pace Ma Netanyahu avverte: «La guerra non è finita» 

Tel Aviv. A un mese dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, l'inviato e genero di Donald Trump, Jared Kushner, è tornato in Israele per fare il punto sull'attuazione del piano di pace americano con il premier Benyamin Netanyahu, con gli Stati Uniti che premono per passare alla fase due dell'accordo. Ma la guerra «non è finita», ha messo in guardia il primo ministro parlando poco dopo alla Knesset. E ha assicurato che Hamas «sarà disarmato». «Nel modo più facile o nel modo più difficile, ma accadrà», ha promesso, determinato a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza, come in Libano, «col pugno di ferro». La prima fase del piano Trump resta però attualmente incagliata sugli ultimi quattro corpi di ostaggi uccisi che Hamas deve ancora restituire e sul nodo dei circa 200 miliziani intrappolati nel tunnel di Rafah dal lato israeliano della Linea Gialla.

