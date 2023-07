Kundera, vola via l’insostenibile leggerezza 

Aspirava a quella leggerezza che allontana dalla terra Milan Kundera, che è riuscito a compiere il miracolo di rendere più aerei anche temi di una certa pesantezza. Lo scrittore, morto a 94 anni a Parigi, a molti anni dal ritiro dalla scena letteraria, è per tutti l’autore del capolavoro “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, clamoroso successo uscito in Francia nel 1984 che raccontava le avventure di quattro artisti e intellettuali, spiriti liberi nella Cecoslovacchia del 1968, al tramonto della Primavera di Praga, diventato un film di Philippe Kaufman e Jean-Claude Carrière con Daniel Day-Lewis nel ruolo di Tomáš e Juliette Binoche in quello di Tereza.

Il successo

Nel 1985, quando il libro venne pubblicato da Adelphi, in Italia Kundera era quasi sconosciuto benché fossero usciti già suoi libri per Bompiani e Mondadori e diventò subito un autore di culto. Prima di esplodere come autore era stato direttore della collana praghese delle Edizioni E/O di Roma. Dal 1985 ad oggi sono circa tre milioni e 700mila le copie vendute dai suoi libri da Adelphi. Più volte candidato al Nobel per la Letteratura, entrato a far parte come Proust, Balzac e Moliere della Bibliotèque de la Pléiade di Gallimard, la più prestigiosa collana editoriale francese e tra le più note al mondo, Kundera, nato a Brno il 1 aprile del 1929, era figlio di un pianista, amava la musica e il jazz ed era un poeta passato alla prosa.

Primavera ed esilio

Il suo primo romanzo, “Lo scherzo”, in cui ricostruiva la realtà cecoslovacca del secondo dopoguerra, era uscito nel 1967. Dopo aver partecipato alla Primavera di Praga si era rifugiato in Francia nel 1975 e aveva scelto Parigi come sua città dove ha sempre vissuto con l’adorata moglie Vera Hrabanková, con la quale è sempre stato lontano dalla mondanità, avvolgendosi nel silenzio. La sua ultima apparizione pubblica risaliva a gennaio 1984, quando fu ospite di “Apostrophes”, la trasmissione di Bernard Pivot. Nel 1979, dopo la pubblicazione di “Il libro del riso e dell’oblio”, gli fu revocata la cittadinanza cecoslovacca ma nel 1981 grazie al presidente Francois Mitterrand ottenne quella francese. Le sue opere sono state proibite in Cecoslovacchia e i suoi romanzi più recenti sono stati pubblicati solo in francese. I suoi libri, soprattutto quelli del cosiddetto periodo francese, hanno tutti uno stile filosofico unito alla capacità di parlarci di temi apparentemente effimeri come “La festa dell’insignificanza”, in cui Alain si interroga su quale significato possa avere veder concentrata la seduzione femminile nell’ombelico.

L’ultimo titolo

In parallelo con la sua attività di narratore, dove spiccano anche “Il valzer degli addii” e “La vita è altrove”, le riflessioni sul senso e l’arte della letteratura in libri come “L’arte del romanzo” e “Il sipario”. I suoi punti di riferimento erano Cervantes, Rabelais, Goethe e Joyce, di cui qualcosa vive anche nei suoi scritti. Il romanzo era per Kundera «l’ultimo osservatorio dal quale si possa abbracciare la vita umana nel suo insieme» e la sua decadenza era vista come un segno grave per la nostra società. «Di fronte a quell’ineluttabile sconfitta che chiamiamo vita, non ci resta che cerare di comprenderla. In questo risiede la ragion d’essere dell’arte del romanzo», diceva. E ancora: «L’Europa nella quale viviamo non cerca più la sua identità nello specchio della filosofia e delle arti. Ma allora, dove è lo specchio? Dove trovare il nostro volto?». Preziosa e illuminante appare la «visione centroeuropea del mondo» proposta nell’ultimo libro pubblicato in Italia da Adelphi nel 2022, “Un Occidente prigioniero”. Accusato di essere stato un informatore del regime comunista negli anni Cinquanta, è diventato poi cittadino onorario di Brno, in Moravia, nel 2009. Soltanto nel 2006 “L’insostenibile leggerezza dell’essere” fu pubblicato in Cecoslovacchia, e agli editori cechi Kundera ha permesso di pubblicare solo i romanzi da lui scritti fino al 1990.

