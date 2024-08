Kumbidus, musica e cucina per raccontare la “Babele di pace” 

Le comunità straniere che vivono in città si preparano a cucinare i loro piatti tipici e a coinvolgere i cittadini nelle loro danze. Torna a distanza di un anno, “Kumbidus, cucina e danze nel mondo”, l’iniziativa multiculturale organizzata dall'associazione culturale e ricreativa “Sette note e più” in collaborazione con il centro commerciale naturale di via Porcu, l'associazione turistica quartese e con il contributo del Comune.

L’appuntamento è per sabato 7 settembre dalle 19 alle 24 in via Porcu con le degustazioni dei piatti tipici di Repubblica Dominicana, Ucraina, Cuba, Bosnia, Filippine, Colombia, Algeria, Marocco, Messico, Brasile, Cile, Argentina, Haiti, Libano, Grecia, India, Sardegna e tanti altri.

«Kumbidus è figlia della festa dei Popoli che Sette note e più, organizzava dal 2016 al parco Europa in collaborazione con la Comunità di Villaregia», spiega il vice presidente dell’associazione Alessandro Passera. «Da qualche anno questa grande festa l’abbiamo portata al centro della città, senza barriere, senza palchi, dove tutti sono protagonisti». Quest’anno avremo per la prima volta la Grecia, la Repubblica Dominicana e la Nigeria e un maestro birraio quartese. Sarà la festa di tutti in concomitanza con le celebrazioni per Santa Maria». (g. da.)

