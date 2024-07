Kuleba a Pechino, spiraglio per una tregua 

Pechino. «Davanti a noi ci sono negoziati estesi, dettagliati e sostanziali con il mio collega cinese Wang Yi riguardo alle modalità per una pace giusta». È diretto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba nel giustificare la natura della sua missione nella Repubblica popolare, «la prima di un alto funzionario ucraino dall’inizio dell’aggressione russa» e dal lontano 2012 da parte di un capo della diplomazia di Kiev. In un video di un minuto su Instagram, Kuleba ha rimarcato che «dobbiamo evitare la competizione tra i piani di pace. È molto importante che Kiev e Pechino conducano un dialogo diretto e scambino posizioni», anche nell’ambito «delle relazioni bilaterali».

Chiariti i prevedibili scopi ucraini, resta da decifrare cosa abbia spinto Pechino ad agire quando per quasi 30 mesi sono andate frustrate le attese di intervento cinese per la pace in Europa, invocando l’iniziatva del presidente Xi Jinping sull’omologo e amico russo Vladimir Putin. Il recente vertice Nato di Washington,tra le pesanti accuse rivolte a Pechino, ha ancora una volta indicato che la Cina è «un facilitatore decisivo» dell’aggressione russa. Tuttavia, l’arrivo di Kuleba in Cina poggia su alcuni segnali di novità. Intanto, Zekensky, cosa non irrilevante, ha incontrato a Kiev il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, che ha «ribadito la vicinanza del Papa».

RIPRODUZIONE RISERVATA