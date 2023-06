Kramatorsk, missili russi in pizzeria: i morti sono undici  

Kiev. Col passare delle ore, dalle macerie della pizzeria di Kramatorsk colpita dai missili russi emerge la brutta immagine di una carneficina. Ci sono una ragazzina di 15 anni e due gemelle di 14 anni fra gli 11 morti finora conteggiati, mentre fra gli oltre 60 feriti c'è un neonato che in un'immagine video appare ricoperto di sangue mentre viene portato in braccio da una donna sbigottita, e anche 3 stranieri.

«Noi non colpiamo i civili», si difende Mosca; «la Russia continua a violare il diritto internazionale e a commettere crimini di guerra», ribatte invece l'Unione europea, per voce del responsabile della politica estera, Josep Borrell. Il ristorante Ria Pizza, con la sua ampia terrazza all'aperto sul marciapiede, era in pieno centro di Kramatorsk, città di circa 150 mila abitanti a una trentina di chilometri dal fronte del Donbass, nell'oblast di Donetsk, ed era già stata duramente colpita oltre un anno fa da un missile che davanti alla stazione dei treni lasciò in terra 63 morti, centrati da bombe a grappolo piovuti dal missile esploso.

Ma se in quell'occasione la stazione poteva essere sede di movimenti di militari, la pizzeria questa volta è stata colpita alla 19.30, quando era affollata solo di famiglie con bambini: famiglie di civili, famiglie anche di soldati che cercavano un po' di relax dai combattimenti sul fronte, e anche addetti alle organizzazioni internazionali e giornalisti. Fra i feriti, anche un cronista e il suo fixer, oltre a una famosa scrittrice ucraina, Victoria Amelina, fondatrice di un festival letterario a Donetsk e ora dedita alla ricerca sui crimini di guerra russi.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky subito dopo l'attacco aveva parlato dell'ennesima «manifestazione del terrorismo» di Mosca. La Russia - ha invece obiettato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, «non colpisce infrastrutture civili, e i bombardamenti sono diretti a siti collegati in un modo o nell'altro a infrastrutture militari».

