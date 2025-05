“Kraken Mare” è il manga disegnato dal cagliaritano Massimo Dall’Oglio 

Il 99,9 per cento della popolazione della terra è stato spazzato via da un mostro saltato fuori da un buco nero che gli umani cercavano di sfruttare per estrarre terre rare: è l'idea da cui nasce “Kraken Mare”, un manga disegnato in Sardegna che viene serializzato mensilmente dalla casa editrice Kodansha sulla rivista Afternoon in Giappone. A disegnarlo il fumettista cagliaritano Massimo Dall’Oglio (sui testi dello sceneggiatore francese Guillaume Dorison), attualmente al lavoro per Sergio Bonelli Editore sulle pagine del fumetto fantasy “Dragonero”.

Dall'Oglio è uno dei pochissimi fumettisti italiani al lavoro per il Giappone con una pubblicazione seriale. Per il momento il fumetto è pubblicato solo nel Paese del Sol levante, ma per poterne ammirare alcuni stralci, oltre a cercarlo online, è possibile osservare alcune tavole originali al Lazzaretto di Cagliari in una sezione della mostra dedicata a Diabolik organizzata dall'Accademia d'arte di Cagliari.

«Non so se il fumetto sarà mai pubblicato in Italia», sottolinea Dall’Oglio, arrivato a lavorare per il Giappone per caso. «Ho partecipato a una masterclass con alcuni importanti mangaka a cui hanno preso parte oltre 50 disegnatori arrivati da tutto il mondo. Il risultato è arrivato dopo aver vinto il Grand Prix Runner Up al Silent Manga Audition, un concorso organizzato dalla casa editrice Coamix quella che pubblica “Ken il Gueriero”».

Appuntamento oggi alle 18.30 al Lazzaretto di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA