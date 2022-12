Kourfalidis si sta abituando  

Due partite da 90’ di fila (ieri è uscito solo nel recupero) dopo non essere mai sceso in campo nelle prime tredici giornate. Christos Kourfalidis incassa la fiducia di Liverani e ottiene la seconda maglia dall’inizio, dopo quella di Frosinone, con una prova ordinata e senza sfigurare. «Ritrovarmi titolare è stata una sensazione bellissima, così come giocare davanti al nostro pubblico: ho sempre cercato di lavorare duro e non mollare un centimetro», ha detto il centrocampista greco, che pur non avendo mai giocato in campionato prima di domenica scorsa non ha avuto troppi problemi ad adattarsi: «A inizio gara ho provato ad abituarmi ai ritmi, poi sono entrato in partita. Negli ultimi minuti non ero al meglio, ma è normale ed è giusto che sia così». A neanche metà stagione ha già eguagliato le quattro presenze della passata stagione (sempre due in campionato e altrettante in Coppa Italia), coi grandi ha anche fatto la Serie D al Foggia in prestito nel 2019-2020.

Tuttofare in mezzo

Così come a Frosinone Liverani ha schierato Kourfalidis trequartista, anche se stavolta a sostegno di una nuova coppia: ieri davanti aveva Lapadula e Pavoletti, domenica scorsa al posto di quest’ultimo c’era Luvumbo. Il classe 2002 ritiene di poter fare diversi ruoli: «Mi sono trovato benissimo, l’importante è esserci. Poi che sia da terzino, mezzala o sulla trequarti per me non c’è problema, basta che ci sia e giochi per la squadra». Da parte sua è evidente la soddisfazione per essere riuscito a trovare posto e confermarsi: «Ho aspettato il mio momento, sapendo che arriva per tutti. Sicuramente è difficile trovare continuità, anche fisicamente, però se uno si allena al massimo ogni giorno poi arriva la partita ed è completo». In stagione, prima delle ultime due giornate, si era visto solo in Coppa Italia: gli ultimi cinque minuti del 3-2 al Perugia il 5 agosto (esordio stagionale) e 90’ nella sconfitta di Bologna del 20 ottobre. In mezzo cinque presenze da fuoriquota nella Primavera di Filippi, in posizione più arretrata ma con due gol pesantissimi valsi altrettante vittorie su Napoli e Lecce.

Minutaggio in crescita

Fino a sette giorni fa Kourfalidis era l’unico giocatore di movimento della prima squadra del Cagliari ancora a zero minuti in Serie B. Dopo questi 180’ supera Lella (tre spezzoni sempre entrando al 90’ o nel recupero), Dossena (appena 11’) e Millico (112’), avvicinandosi sensibilmente al sempre più oggetto misterioso Pereiro che - ignorato pure ieri - è a quota 204’ in sei presenze. Un’ascesa che gli dà ancora più confidenza col calcio professionistico, aiutato dal resto della rosa: «Quando hai fiducia puoi fare passi avanti importanti. Tutti i miei compagni mi stanno dando una mano e mi parlano tanto: siamo una famiglia, cerchiamo di aiutarci sempre». Non ha un modello, ma fra gli altri del reparto studia da uno in particolare: «Sto provando a raccogliere un po’ da Rog, ma come lui da tutti i centrocampisti. Cerco di prendere qualcosa da ognuno». Ora che ha rotto il ghiaccio può sentirsi a tutti gli effetti parte integrante del Cagliari: i fischi di fine partita non possono riguardarlo.