Kourfalidis ora si è messo a fare i gol 

Nel pokerissimo del Cagliari c'è anche il primo gol da professionista per Christos Kourfalidis. Arriva alla sua 25ª presenza in rossoblù, fra questa stagione e la scorsa, ed è il premio per un giocatore che ha saputo aspettare il suo momento: all'andata col Perugia era appena il suo quarto gettone in campionato, con Liverani che lo aveva lanciato soltanto il 27 novembre schierandolo titolare a Frosinone. «Un'emozione bellissima», le sue parole sul gol segnato ieri al “Curi”. «Cerco sempre di stare sul pezzo, anche dalla panchina provo ad aiutare i miei compagni ed essere sempre positivo pure se non gioco: dobbiamo dare tutti una mano». E lui, da quando è entrato nelle rotazioni, l'ha data eccome: dal debutto in questa Serie B col Frosinone sempre in campo fino al 4-1 con l'Ascoli del 10 marzo, dove non era a disposizione, poi tre subentri dalla panchina e le ultime tre senza minuti all'attivo. Ma quando Nández ha detto che non riusciva a continuare, al 19’, Ranieri lo ha messo dentro e Kourfalidis lo ha ripagato al meglio.

Rilancio definitivo

Per Kourfalidis è il primo gol da professionista, ma curiosamente in stagione ne aveva fatti altri due. Questo perché, con Liverani che non lo faceva giocare, in avvio di campionato era stato aggregato - da fuoriquota - alla Primavera all'epoca allenata da Filippi e aveva aiutato alla grande, con due gol consecutivi valsi altrettante vittorie sul Napoli (2-1 all'80', peraltro da subentrato, sabato 1 ottobre) e col Lecce capolista (0-1, domenica 9 ottobre). Aveva segnato altre tre volte lo scorso anno in Primavera (da capitano) e una nel 2019-2020 in Serie D quando era al Foggia.

La dedica

Per la dedica sulla rete di ieri non ha dubbi: «Per mio padre, perché ha sempre creduto in me. Anche per la mia famiglia, ma soprattutto per lui». E la carica di Kourfalidis vale anche in ottica playoff: «Non dobbiamo smettere di sognare, dobbiamo continuare su questa strada e speriamo di vincere sempre. Il successo di Perugia è bellissimo, anche se non era una partita facile, e ci serve per crescere: mancano due gare e dobbiamo dare il massimo». Con peraltro un Mancosu ritrovato e autore di un capolavoro da centrocampo: «Lo ammiro tanto, ha un piede straordinario e ha fatto un bellissimo gol».