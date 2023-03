Kourfalidis ai box Il centrocampo è da ridisegnare 

La botta al ginocchio subita domenica a Brescia si è rivelata più complicata del previsto. Come se già non bastassero gli infortuni di Rog e Viola e le condizioni precarie di Lella: il ko di Kourfalidis riporta l’emergenza a centrocampo dove le uniche certezze in vista della gara di domani sera contro l’Ascoli sono – al momento – Makoumbou e Nandez più Mancosu (che per caratteristiche, però, si avvicina più ai compagni del reparto offensivo) e Deiola (che non gioca una partita ufficiale da tre mesi). Il Cagliari ha sperato sino all’ultimo di poter recuperare il greco, rimasto, però, anche ieri ai box e verso il forfait, dunque. L’ennesimo handicap per Ranieri che, oltre a dover fare di necessità virtù, deve cercare soluzioni alternative in attacco per provare a risolvere l’astinenza sotto porta (appena tre gol segnati nelle ultime sei giornate).

Il modulo

Paradossalmente, le difficoltà (ai box c’è pure Pavoletti) potrebbero spingere l’allenatore del Cagliari a osare, considerato anche lo spessore dell’avversario e l’importanza dei tre punti. I marchigiani giocano poi col modulo 4-3-1-2, ulteriore motivo di riflessione (e tentazione) per il tecnico romano al quale piace mettersi a specchio sull’avversario e specularci sopra. Mancosu alle spalle della coppia Lapadula-Luvumbo stuzzica l’appetito, dunque. Un tridente sporco che andrebbe comunque supportato per garantire un equilibrio tra una fase e l’altra. Anche per questo l’assenza di Kourfalidis pesa e la tendenza al 4-4-1-1 persiste. Aspettando di capire l’affidabilità di Lella (rientrato solo ieri in gruppo) e, soprattutto, l’autonomia di Deiola, reduce da un lungo infortunio, ma sul quale si è sbilanciato, e non poco, Ranieri. Il sangavinese potrebbe addirittura partire dal primo minuto e far coppia con Makoumbou, se non giocare interno in un centrocampo a tre. Qualcuno, in ogni caso, arriverà in soccorso dalla Primavera. Qualcuno potrebbe adattarsi all’occorrenza, magari Barreca.

Scalpita Di Pardo

Anche in difesa non sono escluse novità. Dopo i quattordici minuti di rodaggio a Brescia, Di Pardo – dall’inizio o a gara in corso – potrebbe far rifiatare Zappa che ha tirato la carretta ininterrottamente a destra negli ultimi tre mesi. Tra i tanti, scalpita anche Altare, rimasto in panchina al “Rigamonti”. Ranieri si è preso un ulteriore allenamento di riflessione. Avrà in più la rifinitura di domani mattina per sciogliere eventuali riserve. Non vuole lasciare nulla al caso, stavolta più che mai. (f.g.)