Kourfalidis adesso è una certezza 

Ormai Christos Kourfalidis non può più essere considerato una sorpresa. Tre mesi e mezzo in naftalina, sempre in panchina e neanche convocato, addirittura riprestato alla Primavera, di cui è stato capitano coraggioso fino allo scorso anno. Poi, quando il Cagliari ha chiamato, il ragazzo di Salonicco ha risposto a modo suo. E non è più uscito. Conquistando anche Claudio Ranieri, che dopo la battaglia di Cittadella se l'è coccolato, dandogli una benedizione che sa di promozione.

Moto perpetuo

Tredici giornate da spettatore. Poi, a Frosinone, Liverani lo toglie dalla ghiacciaia per buttarlo nella mischia, da titolare, come trequartista di rottura, a rincorrere il play avversario. Missione compiuta e, da quel giorno, Kourfalidis non è più uscito. Ancora tre partite da titolare e una da subentrato con Liverani, nell'undici iniziale con Pisacane contro il Cosenza e con Ranieri nelle due gare con Como e Cittadella. Senza mai tradire, perché Christos ha azzannato l'osso e non vuole più mollarlo, scalando quelle gerarchie che, appena tre mesi fa, lo vedevano come ultima scelta e prossimo a fare le valigie nel mercato di gennaio. Qualcuno ci ha anche provato, ma il Cagliari ha chiuso le porte in uscita per il gioiellino greco, cresciuto nelle giovanili rossoblù e che sabato sera ha probabilmente tremato sentendo le parole di Ranieri: «Partita stupenda, bravo, bravo, bravo». E poi quello che sembra un passaggio di consegne: «Non vorrei che si montasse la testa, ma mi è sembrato il nipotino di Barella».

Nel segno di Nicolò

Un paragone che Kourfalidis ha preso, portato a casa e messo già da parte. La grande forza di Christos è soprattutto la testa. Quella che, lo scorso anno, gli ha permesso di trovare l'esordio in A con Mazzarri e poi rientrare nei ranghi, trascinando la Primavera fino alle semifinali dei playoff scudetto, la testa che lo ha aiutato a non mollare quando, nei primi mesi, Liverani non lo considerava se non per le due gare di Coppa Italia. Oggi Kourfalidis prova a seguire le tracce dell'ex numero 18, anche se con caratteristiche diverse e senza dimenticare che, alla sua età, Barella aveva già toccato quota 50 partite in rossoblù. Tanta gamba e corsa continua, all'inseguimento di ogni pallone, da contendere come fosse l'ultimo, dall'inizio alla fine. A Cittadella proprio questa sua voglia ha fatto andare fuori giri la regina del pressing tra i cadetti, causando le due ammonizioni di Salvi. I numeri stagionali parlano di un cattura-palloni, come dimostra il 48,6% di duelli vinti (36 su 74), i 6 tackle effettuati con successo e i 5 palloni intercettati. Deve invece migliorare l'impatto offensivo, tra passaggi riusciti (fin qui 75,7%) e conclusioni (appena due, accompagnate da due assist). Ma a 20 anni (compiuti a novembre), Kourfalidis ha tutta la strada davanti. Tocca a lui continuare a percorrerla senza mollare nulla.