Kourfa sì, sfida Goldaniga-Capradossi  

Dopo Sozza, un altro arbitro internazionale per il Cagliari, che sabato pomeriggio a Bari sarà diretto dal ligure Massa. Una designazione che conferma l'importanza della gara, uno scontro d'alta classifica che Ranieri spera possa segnare una svolta nella stagione rossoblù.

Avanti un altro

Dopo Barreca, il tecnico ha ritrovato anche Kourfalidis. Il greco, smaltita la botta al fianco rimediata col Benevento, ieri ha lavorato regolarmente in gruppo, tra riscaldamento, esercitazioni e partitella a campo ridotto. Restano fuori i vari Nandez, Deiola, Di Pardo, Viola, Pavoletti e Falco, oltre allo squalificato Altare. I dubbi riguardano proprio la sostituzione del centrale, col ballottaggio tra Goldaniga e Capradossi, così come in mezzo potrebbe restare fuori uno tra Mancosu e Rog. Oggi si replica al mattino, prima della conferenza pre-gara di Ranieri. Domani la rifinitura e la partenza per Bari.

L’incontro

E a proposito di arbitri, anche il Cagliari ieri ha partecipato, insieme alle altre società di Serie B, all'annuale incontro online con l'Associazione Arbitri (Aia).In rappresentanza del club rossoblù c'erano il tecnico Ranieri, il ds Bonato, il segretario generale sportivo Stagno e capitan Pavoletti. (al.m.)