Kouadio regala il successo al Villasimius 

Tharros 1

Villasimius 2

Tharros (4-3-1-2) : Cabasino, A. Mereu, Facelli (19’ st Perilli), Boi, Panza, C. Sanna (16’ st Carboni), La Valle (26’ st Fresu), Tetteh, Ferrari, Atzori (26’ st Piras), A. Sanna. In panchina Serra, Spiga, Lonis, Murru, Foddis. Allenatore Pittau (Lai squalificato).

Villasimius (4-4-2) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Mastino, Rinino, Kouadio, Melis (41’ st Centeno), Camba, Manca (36’ st Ghiani), Kassama (34’ st Miranda). In panchina Gonzales, Taricco, G. Marci, Mancusi, A. Marci, Mauro. Allenatore Manunza.

Arbitro : Gambin di Udine.

Reti : nel pt 13’ e 17’ Kouadio, 23’ Ferrari.

Note : ammoniti Facelli, Tetteh e Melis.

Oristano. Sconfitta casalinga per la Tharros contro il Villasimius (1-2). I padroni di casa per l’occasione schierano il nuovo acquisto, la punta Federico Fernando Ferrari, che trova anche il gol all’esordio. Avvio di marca ospite con due reti nei primi 20’. Al 13’ Kassama recupera una palla nella zona di centrocampo e serve Kouadio in profondità che di destro batte Cabasino. Al 17’ raddoppia ancora Kouadio che deposita in rete al termine di una bella combinazione con Kassama e Manca. Gli oristanesi reagiscono e accorciano al 23’ con Ferrari, che calcia di prima intenzione dal limite superando Arrus. Nella ripresa Tharros pericolosa al 14’ ma Atzori, da buona posizione, si fa ribattere il tiro da Arrus. Al 33’ il Villasimius potrebbe siglare l’1-3 ma Camba e Melis non trovano la rete. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA