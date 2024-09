“Kostas” il greco Il commissario che cerca la verità 

«Kostas può risultare ruvido, è burbero, ma questo perché si porta dietro l'educazione paterna, non sopporta l'inadempienza delle persone con cui lavora, talvolta le tratta male, quando interroga i malviventi usa metodi bruschi, starci accanto non è facile. Ma è anche un uomo tenero, ama la sua famiglia». Parola di Stefano Fresi, protagonista di una nuovissima fiction che ha come sfondo la Grecia, “Kostas”, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1.

Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Milena Cocozza, la serie è ambientata nell'Atene del 2009 dove Kostas Charitos (Stefano Fresi) è a capo della Sezione Omicidi della Polizia. Scomodo, irritabile, ma mosso da un profondo senso di giustizia, è il commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore che ha raggiunto il successo internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d'altri tempi. Un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia e con la passione per i vocabolari, dove cerca le risposte più difficili alle verità più nascoste, adora mangiare, soprattutto souvlaki.

Spiega la regista Milena Cocozza: «La trama è tratta da tre romanzi di Petros Markaris. Sono ambientati nella metà degli anni '90, mentre noi abbiamo svolto la storia nel 2009, alla vigilia della grande crisi economica della Grecia. L'autore, che è anche uno sceneggiatore, ci ha lasciato grande libertà».

