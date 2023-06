Kostas Charitos il leggendario sbirro greco  

A coronamento di una lunga carriera, Kostas Charitos indossa la divisa e lucida i galloni, promosso al ruolo di direttore delle forze di polizia dell’Attica. Con questo momento di festa si apre la sua quindicesima avventura - “La rivolta delle cariatidi” (La Nave di Teseo) - firmata Petros Markaris.

Al suo posto, alla guida della sezione omicidi, viene nominata la commissaria Antigone Ferleki, una donna schietta che si troverà subito coinvolta in un’indagine internazionale. Difatti, un pool di imprenditori stranieri è in visita in Grecia con l’intenzione di investire e rilanciarne le bellezze ma un manipolo di donne – le Cariatidi, in omaggio alle iconiche sculture utilizzate come colonne nei templi greci – ne denuncia l’intenzione di appropriarsi e svendere la cultura ellenica, aizzando le ire della piazza che si divide fra chi tifa per i magnati e chi, al contrario, li guarda con sospetto. La tensione cresce, l’odio corre sui social e quando una giovane viene brutalmente uccisa, Charitos dovrà guidare una nuova indagine. (fr. mu.)

