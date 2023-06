Kosovo, all’ultimatum dell’Ue Kurti oppone la linea dura  

Pristina. Nella polveriera Kosovo, attraversata da nuove tensioni interetniche, si profila un muro contro muro tra Pristina e Belgrado, con la comunità internazionale e la diplomazia sempre più preoccupate di intervenire in fretta per scongiurare conseguenze imprevedibili.

Mentre proseguono le proteste dei serbi del nord contro l'elezione dei sindaci di etnia albanese e contro la presenza al nord di unità della polizia di Pristina, il premier kosovaro Albin Kurti ha risposto in termini perentori all'avvertimento, quasi un ultimatum, partito due giorni fa dall'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. Per sbloccare la «situazione pericolosa» ed evitare «gravi conseguenze» sulle relazioni con Bruxelles, Borrell ha indicato tre richieste precise - nuove elezioni al nord, garantire la partecipazione dei serbi locali (il cui boicottaggio il 23 aprile ha spianato la strada all'elezione degli odiati sindaci albanesi) e avviare la creazione della Comunità delle municipalità a maggioranza serba in Kosovo. Organismo questo divenuto uno dei punti cruciali del negoziato.

Ma per Kurti le condizioni per tenere nuove elezioni al nord sono la fine delle «proteste violente» davanti ai municipi di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic, e la piena attuazione dell'accordo concluso di recente in sede negoziale a Bruxelles. A più riprese i serbi hanno fatto sapere da parte loro che sarà posto fine ai raduni di protesta, che vanno avanti da una settimana, solo se non si insedieranno i nuovi sindaci albanesi nei tre Comuni epicentro della protesta, sindaci ritenuti illegittimi perché votati da appena il 3% degli elettori, e se si ritirerà dal nord la polizia speciale di Pristina. Un circolo vizioso apparentemente senza soluzione.

