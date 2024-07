Koopmeiners, spunta Conte 

Allarme Koopmeiners. È suonato per la Juventus, perché nonostante le parole di Luca Percassi dell'Atalanta, che ha tolto l'olandese dal mercato, i bianconeri non hanno rinunciato all'idea di prenderlo. Ma adesso si è messo di mezzo il Napoli, che forte della probabile conclusione positiva per Osimhen al Psg, che porterebbe cento milioni nelle casse partenopee, sta pensando di destinare la metà di questa cifra alla Dea per avere Kop , che piace molto a Conte. Altri 25 andrebbero al Chelsea per Lukaku, con il quale c'è già un accordo.

Solulè conteso

Intanto la Juve porta avanti le trattative per la cessione di Soulè, giocatore con il quale il ds Giuntoli vuole “massimizzare”, ovvero ottenere almeno 30 milioni. La Roma, che è la soluzione preferita dal giocatore, per ora è arrivata a 25, mentre il West Ham non ha fatto seguire una proposta concreta all'interessamento dei giorni scorsi. C'è sempre il Leicester, ma con una proposta leggermente inferiore a quella della Roma. Proprio il West Ham contende alla Juve a Todibo del Nizza, il difensore che Motta ritiene ideale per completare il reparto arretrato ma potrebbe virare su Kiwior dall'Arsenal, lasciando campo libero ai bianconeri. Se partirà almeno uno fra Chiesa e Kostic (ma il ds Giuntoli vorrebbe cederli entrambi), la Vecchia Signora andrà su Galeno, esterno d'attacco brasiliano con passaporto portoghese del Porto. Ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma in realtà per prenderlo basta la metà di questa cifra.

Attaccanti

Il Milan si è di nuovo fatto sotto con il Monaco per Youssouf Fofana offrendo 12 milioni, contro 18 di richiesta ma può pesare la volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera. Alla voce cessioni ci sono Simic (all'Anderlecht a titolo definitivo) Romero, ma solo in prestito, probabilmente all'Alaves e Colombo (forse all'Empoli, che dal Milan ha già preso il portiere Vasquez). Continua la trattativa con il Borussia Dortmund per Füllkrug: la richiesta dei tedeschi è 15 milioni. Invece per Pavlovic il Salisburgo non recede dalla cifra di 25 milioni. Come centravanti, la Roma vorrebbe En-Neysri che sembra però vicino al Fenerbahce di Mourinho. Alternative, Sorloth (Villarreal) o magari Omorodion (Atletico Madrid) o Karim Konatè (Salisburgo). Non si ferma il Como, che ha ufficializzato Alberto Moreno, e ora aspetta il sì definitivo di Varane. Ci sono contatti anche con lo svincolato Bonaventura, il cui posto nella Fiorentina potrebbe essere preso da Colpani: il tecnico Palladino, che lo ha già avuto a Monza, insiste per averlo.

