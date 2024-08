Koopmeiners rompe con la Dea: vuole la Juve 

È l'Atalanta la “regina” del calciomercato estivo delle ultime ore. Dopo il brutto infortunio a Scamacca il club bergamasco si è letteralmente scatenato tra entrate e uscite: se dopo le parole di addio del tecnico Koopmeiners Sembra già un giocatore della Juventus, in nerazzurro sono arrivati a stretto giro il centravanti dell'Italia Retegui e un terzino, corteggiato a lungo anche da altre squadre come la Roma, ovvero Pubill. Lo spagnolo arriva dall'Almeria per una cifra di circa 16 milioni di euro. Per Retegui operazione da 22 milioni più 3 di bonus, mentre sul mercato d'uscita l'Atalanta perde Koopmeiners a pochi giorni dalla prima ufficiale della stagione, la Supercoppa europea contro il Real Madrid il 14 agosto a Varsavia.

L'annuncio l'ha dato lo stesso tecnico atalantino Gasperini in un'intervista: «Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi. La società si sente ricattata». Con Retegui all'Atalanta, il Genoa ha la necessità di acquistare un nuovo attaccante: contatti con il Napoli per Simeone. Tra i profili valutati anche quello di Miovski dell'Aberdeen ma non solo: da Djuric e Correa. Da parte sua il Napoli scende in campo per Neres, primo obiettivo per rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Manna ha incontrato l'agente Bertolucci nel suo tour italiano trovando l'accordo quasi su tutto, nelle prossime ore Bertolucci avrà un confronto con il Benfica per capire se esistono le basi per un trasferimento di Neres.

