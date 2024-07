Koopmeiners più vicino alla Juventus Arsenal e Chelsea, pressing su Calafiori 

La Juventus non si ferma più. Presi Douglas Luiz e Khephren Thuram, il ds Giuntoli è intenzionato a rinforzare ulteriormente il reparto che nell’ultima stagione ha deluso di più, ovvero il centrocampo, e l’obiettivo è Koopmeiners, che avrebbe rifiutato le offerte inglesi per approdare a Torino. L’Atalanta, che ieri ha preso Zaniolo, è una bottega cara ma i bianconeri sperano di concludere positivamente la trattativa inserendo quell’Huijsen che a Bergamo ha molti estimatori.

Chiesa e Szczesny

Per Calafiori, che comunque il Bologna non vuole cedere, le cose si sono complicate per l’inserimento dell’Arsenal, che avrebbe offerto 47 milioni, e del Chelsea. Szczesny non è più così sicuro di andare all’Al Nassr con CR7, e ora per lui si parla del Monza se accetterà di spalmarsi l’ingaggio.

Il contratto di Chiesa non verrà prolungato alle cifre che chiede il giocatore, il quale a sua volta sta cominciando a prendere in seria considerazione la proposta della Roma anche per via delle telefonate ricevute da De Rossi. Pure Rabiot, che è svincolato, piace ai giallorossi, ma l’ingaggio chiesto dal francese è ritenuto troppo alto.

La Roma

Intanto il ds Ghisolfi cerca di chiudere per Le Fee, centrocampista del Rennes, mentre per Sorloth, individuato come obiettivo per l’attacco, la valutazione di 30 milioni data dal Villarreal non corrisponde alle idee dei giallorossi, che insistono anche con il Venezia per Busio. Un possibile colpo a sorpresa potrebbe essere l’olandese Depay, svincolatosi dall'Atletico Madrid.

Napoli e Milan

Il Napoli ha in mano Buongiorno (con il quale comunque Cairo, presidente del Torino, vuole parlare), grazie all’offerta di 35 milioni di euro più 5 di bonus, mentre per Kvaratskhelia la società è determinata a prolungare il contratto fino al 2029 con l’aumento dell’ingaggio a 5,5 milioni l’anno e - come richiesto dal suo agente - l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 130 milioni. In pratica, la stessa del contratto di Osimhen, per il quale finora nessuno si è fatto avanti in modo serio, e ciò tiene in stand by Lukaku, che alla fine potrebbe andare al Milan visto che Zirkzee sembra orientato verso la Premier League. Così l’alternativa milanista al belga ex Roma ora sarebbe Morata, con il quale c’è in piedi un discorso. I rossoneri intanto hanno ceduto Pellegrino in prestito all’Independiente. Bennacer invece potrebbe seguire il tecnico Stefano Pioli in Arabia Saudita e quindi andare all’Al-Ittihad.

Atalanta e Genoa

L’Atalanta saluta Okoli, che va al Leicester per 15 milioni di euro, e ora pensa di prendere Karim Konaté, attaccante ivoriano classe 2004 del Red Bull Salisburgo, autore di 20 in campionato. Wieffer del Feyenoord, che piaceva a Lazio e Milan, passa al Brighton per 30 milioni più bonus. Il Genoa per rinforzare l’attacco pensa a Raimondo, reduce da una buona stagione con la Ternana e la Nazionale Under 21, ma il Bologna, proprietario del cartellino, per ora vuole metterlo a disposizione del tecnico Italiano affinché lo valuti attentamente.

Lazio e Como

Manovre in corso anche in casa Lazio, perché dopo Cabal si stanno prendendo informazioni anche su Nuno Tavares dell’Arsenal. Per Greenwood il discorso è in stand by, il presidente Lotito intanto tiene in caldo anche la pista Samardzic. Il patron biancoceleste ha fatto un’offerta anche per Daniel Maldini, che piace al nuovo tecnico Baroni. Il Como insiste invece per Pau Lopez, mentre è stata di nuovo smentita la suggestione Sergio Ramos, ex centrale difensivo del Real Madrid.

RIPRODUZIONE RISERVATA