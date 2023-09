Koopmeiners fa volare l’Atalanta 

Verona 0

Atalanta 1

Verona (3-4-2-1) : Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (11’ st Lazovic), Hongla (38’ st Serdar), Folorunsho, Terracciano, Ngonge (27’ st Henry), Duda (27’ st Saponara), Bonazzoli (11’ st Suslov). Allenatore Baroni.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, Toloi (33’ st Scalvini), Djimsiti, Kolasinac, Holm (1’ st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (43’ st Palomino), Koopmeiners, Pasalic (27’ st Miranchuk), Lookman (1’ st De Ketelaere). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila.

Rete : nel pt 12’ Koopmeiners.

Note : ammoniti Ederson, Toloi, Ngonge, De Roon, Folorunsho.

Verona. Con un lampo di Koopmeiners l’Atalanta violar il Bentegodi al termine di una gara brutta. I padroni di casa pagano una distrazione fatale e una sterilità offensiva preoccupante. I gialloblù faticano costruire occasioni e chiudono la terza partita consecutiva senza reti. Nella prima frazione squadre corte, pressione costante sul portatore di palla, poco tempo per cercare la giocata. Unico squillo il gol dell’Atalanta. Da sinistra Lookman mette in movimento De Roon, scarico sul fronte opposto con Holm che fa velo per smarcare Koopmeiners, destro a incrociare e rete. Per il Verona ci prova Terracciano da lontano, per Carnesecchi presa facile. Tanto ritmo, tanti errori tecnici. Il Verona non trova spazi, gli ospiti sbagliano nelle ripartenze. Clamoroso l’errore di De Ketelaere. Ma i 3 punti arrivano comunque.

