Koopmeiners: 50 milioni 

Per la nuova Juve di Motta è il momento degli acquisti. Ceduti Soulé e Hujisen la dirigenza bianconera accelera sui movimenti in entrata - dopo la prima prova con sconfitta pesante in amichevole a Norimberga - e in pole ci sono sempre il centrocampista Koopmeiners e il difensore Todibo. Per l’olandese dell’Atalanta, pallino del ds Giuntoli, ci sarebbe un’offerta di 50 milioni. Obiettivo, ammorbidire la resistenza dell’ad dei bergamaschi Percassi che, nonostante abbia sempre negato di volersene privare, potrebbe però voler ricavare dal centrocampista tra i 55 e i 60 milioni.

L’agente del francese del Nizza è arrivato in Italia per trovare l’intesa definitiva: il difensore potrebbe arrivare nel giro di una settimana a disposizione del tecnico del miracolo Bologna. Il club transalpino chiede 37 milioni, aprendo a un prestito oneroso a una cifra alta, con diritto di riscatto che può anche diventare obbligo. Su Chiesa intanto ci sarebbe anche il Tottenham.

Le trattative

Gli emiliani da parte loro sognano il difensore Hummels: dal centrale tedesco attendono una risposta, anche qui forse sarà decisiva la prossima settimana. I rossoblù affidati all’allenatore Italiano dovranno giocare la Champions League e l’esperienza internazionale dell’ex veterano del Borussia Dortmund e della Nazionale teutonica sarebbe preziosa. Il Milan viste le difficoltà per arrivare a Fofana per il centrocampo torna su Manu Kone, in questi giorni alle Olimpiadi con la Francia. Il Lione avrebbe eseguito un sondaggio per Musah. Altra rifondazione: il Napoli di Conte ha in Neres l’obiettivo numero uno per la trequarti. Il brasiliano del Benfica, 27 anni, ha voglia di cambiare aria per tornare ad alti livelli.

Arrivi e tentativi

Mentre a Venezia arriva Duncan - il centrocampista ghanese ha firmato un accordo fino al 2026 con opzione di rinnovo - la Roma insiste per il capocannoniere dell’ultima Liga spagnola Dovbyk. L’ucraino del Girona sembra ormai aver scelto i giallorossi rispetto all’Atletico Madrid. Nono acquisto del Como: è Engelhart, centrocampista del Fortuna Düsseldorf. Al Monza il portiere Gollini dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Intanto a Madrid presentazione trionfale per il nuovo galactico del Real, il 18enne brasiliano Endrick: in lacrime come il padre, che ha ripensato ai periodi di povertà della famiglia durante i quali il figlio prometteva di diventare un calciatore e risolvere i problemi. Londra infine accoglie Calafiori per la firma con l’Arsenal.

