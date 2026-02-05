VaiOnline
Oristano.
06 febbraio 2026 alle 00:19

Komunque donne, cambi al vertice 

L’associazione Komunque donne nei giorni scorsi ha proceduto a rinnovare il direttivo. A prendere in mano le redini del gruppo è Daniela Somaroli, che sarà aiutata dalla vice presidente Maria Luisa Albiero e dalla segretaria Silvia Pibi. «Esprimiamo un sentito ringraziamento al direttivo uscente per il lavoro svolto con dedizione e responsabilità nel corso del mandato, contribuendo in modo significativo alla continuità e allo sviluppo delle attività associative», precisano dal nuovo direttivo. Naturalmente si proseguirà nell’impegno «sul territorio con l’obiettivo di dare continuità ai progetti in essere e di avviarne di nuovi, nel rispetto dei valori di partecipazione, inclusione e condivisione che da sempre ne guidano l’azione».

