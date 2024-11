Kolossal “Il Gladiatore 2” Godetevi lo spettacolo!  

Chiariamoci subito: un nome come Ridley Scott non deve dimostrare nient’altro al cinema. Dopo un lancio di carriera epocale con titoli del calibro di “Alien” e “Blade Runner”, il director britannico s’è imposto tra i cineasti più versatili della sua generazione applicando i fondamenti del kolossal ai generi più disparati: dalle storie di malavita, ai racconti biblici, fino alla narrativa classica. Negli ultimi anni, dopo i recenti “House of Gucci” e “Napoleon”, una fetta d’utenza non s’è trattenuta dal muovergli alcune critiche, additandolo per una scarsa attendibilità nelle documentazioni e per una profondità tematica non sempre all’altezza. Eppure, con buona pace dei detrattori, Scott non ha mai smesso di promuovere una visione che - nel bene e nel male - continua a far parlare di sé. Sopraggiunto in modo inaspettato, “Il Gladiatore 2” ha suscitato fin dal suo annuncio un misto di dubbi e curiosità, dovendosi confrontare con lo scomodo mito del suo predecessore. Ma ai fasti del passato corrisponde la volontà di alzare ulteriormente la posta, con un comparto visivo ancor più impressionante e la scelta di un cast d’assoluta eccezione.

La storia

Ventiquattro anni dopo la morte dell’imperatore Commodo, i fratelli Geta e Caracalla sfogano senza controllo le proprie ambizioni espansionistiche. Rispettando le volontà dei superiori, il generale Marco Acacio porta avanti le campagne di conquista col peso di chi preferirebbe aiutare la sua gente, sempre più avvilita dall’indifferenza delle classi dominanti. Durante la spedizione in Numidia, Lucio Vero si batte per difendere la propria terra dall’avanzata delle truppe romane; ma la disfatta dei soldati sotto il suo comando lo farà tornare a Roma come schiavo. Nipote del compianto Marco Aurelio e figlio di Lucilla, il guerriero cova la rabbia di chi è disposto a farsi giustizia da solo. A notare le sue doti in battaglia è Macrino, uno schiavo affrancato arricchitosi con le lotte tra gladiatori. Da differenti obiettivi nascerà una reciproca collaborazione, muovendo sulla stessa linea la bramosia di vendetta e la scalata verso il potere.

I divi

Oggi come allora, il cineasta predilige il fascino del contesto scenico all’ossessione per il realismo o la ricostruzione storica, puntando su soluzioni dal facile accesso e votate alla spettacolarità. A subirne le conseguenze è soprattutto la scrittura, che pur partendo da buoni spunti accoglie una retorica ormai superata e troppo orientata al lieto fine. Oltre a ciò, gli sviluppi di trama si piegano forzatamente alle azioni dei personaggi, impedendo loro - paradossalmente - di compiere una reale evoluzione. Tutt’altro riscontro invece sul piano estetico, che non mancherà di sorprendere per la ricca varietà di inquadrature, la maestosità delle scenografie e le sequenze di lotta ottimamente orchestrate. Aldilà della prestanza fisica, Paul Mescal appare generalmente sfuocato rispetto alla prova del precedente Russell Crowe. Più convincenti Denzel Washington e Joseph Quinn, il primo ispirandosi al modello di villain shakespeariano, il secondo abbracciando la follia di un despota senza scivolare nella macchietta. Mostrando chiaramente i suoi intenti, “Il Gladiatore 2” intratterrà i nostalgici e gli spettatori casual conquistando meno l’utenza più ricercata. Ancora una volta, Scott traccia la via: ai posteri l’ardua sentenza.

