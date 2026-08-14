Kofler si presenta: «Devo molto a Bisoli» 

È una serata da ricordare per Raphael Kofler, che contro l’Arezzo ha trovato i primi minuti in rossoblù vivendo la parte finale della partita, quella più tosta. «È stata una gara molto dura, si sapeva», l’esordio al microfono del centrale classe 2005, «le prime gare sono intense e poi il caldo è un fattore. Sapevamo ci sarebbero state delle difficoltà, ma secondo me è stata una partita giocata bene». E la scelta di Pisacane è stata quella di creare una coppia di coetanei con Juan Rodriguez: «Con lui mi sono trovato molto bene, come con tutti i ragazzi. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo». Il centrale atesino sbarca in Sardegna per la sua prima volta in Serie A, al centro di un gruppo con elementi di esperienza. «Venire qua è stato un salto di categoria, cercherò di migliorare imparando dai miei compagni». Porta con sé ormai tre stagioni da protagonista con il suo Südtirol, in cui è stato sopra-media a livello difensivo: «Posso crescere con il pallone ma non solo». Come fatto da tanti giovani prima di lui a Cagliari, «il luogo ideale per noi giovani e vengo per fare meglio in ogni aspetto». Il salto, per lui, è anche di tipo geografico: «In Sardegna mi sto trovando bene, sono passato dalle montagne al mare», dice con una risata nel post partita, «di solito venivo in vacanza, ora ci lavoro ed è un posto meraviglioso in cui farlo». Tre anni e mezzo fa, l’esordio nel calcio dei grandi con un ex rossoblù come Bisoli, «Mi ha sempre dato la possibilità di giocare e gli sono molto grato. Adesso sono contentissimo di essere qui, quando è arrivata l’opportunità non ci ho pensato due volte». E a proposito di ex, ieri alla Domus non c’era Alberto Cerri: «Ha avuto un problema al polpaccio nell’ultima partita e con il campionato a ridosso non volevamo rischiarlo», spiega il tecnico dell’Arezzo, Cristian Bucchi, altro ex.

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