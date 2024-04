Ko il ginocchio di Piredda Duro colpo per la Nuorese 

Nuoro. L’infortunio di Andrea Piredda potrebbe essere parecchio grave: il sospetto è che sia interessato il legamento del ginocchio sinistro. Campionato finito, dunque, per l’attaccante 22enne della Nuorese. «Dal primo istante ho capito che non fosse qualcosa di leggero, ho sentito un dolore assurdo ma spero non sia come nel 2022», il commento del giovane giocatore uscito al 42’ del match contro il Santa Giusta.

Si attende l’esito degli esami diagnostici per la conferma, ma i dubbi sono pochi. Il ragazzo sembra perseguitato dalla sfortuna: quasi due anni fa subì un intervento per la rottura del crociato del ginocchio destro. «Mi dispiace davvero tantissimo, so che sarà necessario avere pazienza. Sono fortunato perché ho il supporto della mia famiglia, della squadra e dei miei amici, quindi cerco di essere positivo e di restare lucido per poter tornare a giocare appena possibile». Sono 19 i gol realizzati in questa stagione, 17 dei quali in campionato: un numero che lo piazza al sesto posto nella classifica generale dei marcatori e lo rende il miglior realizzatore della sua squadra. «Un peccato non disputare questo finale infuocato di campionato. Nessuna delle tre squadre di testa può sbagliare nulla: noi dobbiamo stare sereni, dare il massimo e mantenere la posizione di testa». La Nuorese, orfana del suo attaccante più forte, ora si deve affidare ad Alessio Demurtas e Ngoy, chiamati a guidare l’attacco verdeazzurro per puntare alla vittoria delle ultime tre partite.

