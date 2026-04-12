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Basket B Interregionale.
13 aprile 2026 alle 00:33

klass verso i playout 

Cade con Benevento, sfuma la salvezza diretta 

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Sennori 67

Benevento 86

Klass Sennori : Cordedda 7, Puggioni ne, Sanna 14, Nwokoye 13, Merella 6, Cabras 12, Tola 4, Pisano 3, Hubalek 2, Biolchini 6. All. Longano
Miwa Energia BE : Rianna 5, Filipovic 6, Bongiovanni 10, Iommelli 3, Acosta 20, Murolo 10, Di Febo 8, Giacomi 11, Miraglia 13. Allenatore Parrillo
Parziali : 15-25; 38-52; 54-67


Stavolta il colpo resta in canna. Nulla da fare per la Klass Sennori, che nel terz’ultimo turno di Serie B Interregionale cede in casa contro Benevento (67-86).
La seconda sconfitta consecutiva rallenta la rincorsa in classifica e fa tramontare definitivamente la possibilità di agganciare la zona salvezza diretta.

A questo punto ai romangini non resta che guadagnare la miglior posizione possibile in ottica playout: decisiva, in questo senso, sarà la sfida di sabato prossimo sul campo della S. Paolo Ostiense. In caso di successo, la Klass salirebbe al quart’ultimo posto, che garantirebbe l’accoppiamento più favorevole (oltre al vantaggio del fattore campo).

la cronaca
La sfida inizia in salita per il quintetto di Longano, subito doppiato (6-12) e incapace di arginare le iniziative offensive dei campani, trascinati da Di Febo e Acosta. Nel secondo quarto la Klass prova a riavvicinarsi con le iniziative di Sanna e qualche spunto di Pisano, ma ogni tentativo viene respinto da una Benevento solida e concreta, che riallunga. Il lungo Acosta continua a fare la differenza sotto canestro, permettendo ai suoi di andare al riposo lungo con un rassicurante +14. Al rientro in campo i sennoresi restano in partita: Sanna e Nwokoye provano a riaprire i giochi, ma manca la necessaria continuità. Benevento gestisce con cinismo, capitalizzando anche dalla lunetta e mantenendo sempre un margine in doppia cifra. Nel finale, complice anche la stanchezza, le energie calano e gli ospiti allungano definitivamente, toccando il +20 e gestendo senza affanni gli ultimi minuti.

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